Стало известно, сколько силовики Украины зарабатывают на кол-центрах

На Украине могут работать около 2 тыс. мошеннических кол-центров, при этом более половины из них, по данным издания «Зеркало недели», ежемесячно платят за покровительство представителям силовых структур.
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