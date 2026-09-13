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Курские новости

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Под Курском обломки ракет повредили дома и авто

Под Курском обломки ракет повредили дома и авто

В результате падения обломков крылатых ракет повреждён автомобиль и два частных дома в посёлке Юбилейный, а также три дома в Курске.

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