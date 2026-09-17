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Зеленский боится выборов и истерит - посол РФ

Зеленский боится выборов и истерит - посол РФ

Владимир Зеленский отказался от выборов на Украине, боится их проводить и впал в истерику. Об этом 17 сентября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник .

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