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Китайский Шэньчжэнь на новогодние праздники раздает цифровые юани

Китайский Шэньчжэнь на новогодние праздники раздает цифровые юани

Коммерческое бюро южно-китайского города Шэньчжэнь во время Праздника весны будет раздавать потребительские купоны на сумму более 25 млн юаней (около $3,95 млн) в цифровой фиатной валюте Китая e-CNY (цифровой юань), сообщает агентство Синьхуа.

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