Со 2 марта 2024 года в России можно будет оформить полис ОСАГО сроком от 1 дня

Со 2 марта 2024 года в России можно будет оформлять страхование ОСАГО на срок более одного дня. Страховые компании публикуют, сколько стоит краткосрочное обязательное страхование автогражданской ответственности.
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