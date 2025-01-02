Самые ожидаемые видеоигры 2025 года

Doom, Death Stranding 2​, GTA 6 и другие проекты, которые весь мир ждет с замиранием сердца. #10 Marvel 1943: Rise of HydraДата выхода: 2025Разработчик: Marvel GamesЖанр/режим игры: экшен/приключенияНа чем играть: PC, PS5, Xbox Series X/SЗахватывающая история о противостоянии Капитана Америки и Черной Пантеры на фоне Второй мировой войны.