Гюнтер Штайнер предложил поменять правила: «Сэйфти-кар за три круга до финиша – красные флаги. Аллилуйя»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер ответил, стоит ли автоматически прерывать гонку красными флагами, если она может завершиться за машиной безопасности.
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