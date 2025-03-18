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Царьград

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ИИ раскрывает секрет супербактерий: решение вопроса за 2 дня вместо 10 лет

ИИ раскрывает секрет супербактерий: решение вопроса за 2 дня вместо 10 лет

Имперский колледж Лондона применил ИИ для раскрытия механизма распространения супербактерий. ИИ предложил пять гипотез, одна из них доказала, что капсиды получают хвосты от вирусов.

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