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Уфа – Ленинградец – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Первая лига, 1 тур, 11 июля 2026

В субботу, 11 июля, сыграют Уфа и Ленинградец в матче 1-го тура Первой лиги. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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