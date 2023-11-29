Про чулки
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Про чулки

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Ребрендинг: Calzedonia Group будет называться Oniverse

Группа Calzedonia изменит свое название на Oniverse. Маттео Веронези, член правления группы, объявил об этом 27 ноября по случаю 18-го вручения премии Pambianco Award leQuotabili23, как сообщает сегодня, 29 ноября, издание Pambianco News.

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