В Приморье нашли способ защитить мосты во время половодья

В Приморье спасатели готовятся к весеннему половодью, сообщает PRIMPRESS. Они уже провели работы по ослаблению льда на реке Арсеньевка села Яковлевка, а сейчас приступили к бурению льда реки в селе Бельцово (Яковлевский округ).
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