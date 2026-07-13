Татарстанское УФАС признало незаконным аукцион на участок Нижнего Кабана. Как сообщили в ведомстве, аукцион на право пользования участком озера Нижний Кабан, площадью 0,2 квадратных км, проводило Минэкологии РТ.
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