Европол начал охоту на российские активы, скрытые от санкций

Поиском скрытых активов будет заниматься полицейское ведомство Европы — Европол, отмечает Forbes. Вместе с ним работу будут проводить власти стран ЕС, объединяющий силовые ведомства ЕС Евроюст и следящий за пересечением внешних границ ЕС Frontex.