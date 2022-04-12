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Европол начал охоту на российские активы, скрытые от санкций

Европол начал охоту на российские активы, скрытые от санкций

Поиском скрытых активов будет заниматься полицейское ведомство Европы — Европол, отмечает Forbes. Вместе с ним работу будут проводить власти стран ЕС, объединяющий силовые ведомства ЕС Евроюст и следящий за пересечением внешних границ ЕС Frontex.

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