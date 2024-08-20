Правда ли, что срочников начнут отправлять служить в зону СВО?

АА

Афонин Андрей

Конечно, без подготовки срочников нельзя никуда посылать. Но для чего призыв в армию, если не готовить к войне? Строить дворцы генералам? Вопрос второй: Война не окончится Курской областью и украиной. НАТо и США не успокоятсяЮ тем более, что украина продана американскому бизнесу, а Израилю требуется место для переселения людей, создав на украине и в Крыму своеобразный каганат. В настоящий момент русские герои также погибают на СВО, возвращаются домой раненными. Дай Бог, чтобы эта война закончилась скорым поражением украины. Но наших героев должно сменить новое молодое поколение. А эти новые солдаты должны хотя бы увидеть своими глазами войну! И если нет, то для чего у нас призывная армия?