С таким предложением выступил командир спецназа "Ахмат" Солдаты срочной службы, как и контрактники, должны принимать участие в специальной военной операции.
Правда ли, что срочников начнут отправлять служить в зону СВО?
Комментарии
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Афонин Андрей
Генерал Алаудинов прав на все 100%! Какая СВО, если враг на территории России убивает мирных жителей? Какая СВО, если в составе оккупантов в Курской области присутствуют военные с стран НАТО? В этой связи вопросы:
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17 час.
АА
Афонин Андрей
Конечно, без подготовки срочников нельзя никуда посылать. Но для чего призыв в армию, если не готовить к войне? Строить дворцы генералам? Вопрос второй: Война не окончится Курской областью и украиной. НАТо и США не успокоятсяЮ тем более, что украина продана американскому бизнесу, а Израилю требуется место для переселения людей, создав на украине и в Крыму своеобразный каганат. В настоящий момент русские герои также погибают на СВО, возвращаются домой раненными. Дай Бог, чтобы эта война закончилась скорым поражением украины. Но наших героев должно сменить новое молодое поколение. А эти новые солдаты должны хотя бы увидеть своими глазами войну! И если нет, то для чего у нас призывная армия?
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16 час.
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