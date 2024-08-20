Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Афонин Андрей
    Конечно, без подготовки срочников нельзя никуда посылать. Но для чего призыв в армию, если не готовить к войне? Строи...Правда ли, что ср...
  • Афонин Андрей
    Генерал Алаудинов прав на все 100%! Какая СВО, если враг на территории России убивает мирных жителей? Какая СВО, если...Правда ли, что ср...
  • Михаил Мамонов
    а ты тоже можешь начать со своего сынаАлаудинов заявил,...

Правда ли, что срочников начнут отправлять служить в зону СВО?

Правда ли, что срочников начнут отправлять служить в зону СВО?

С таким предложением выступил командир спецназа "Ахмат" Солдаты срочной службы, как и контрактники, должны принимать участие в специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Афонин Андрей
Генерал Алаудинов прав на все 100%! Какая СВО, если враг на территории России убивает мирных жителей? Какая СВО, если в составе оккупантов в Курской области присутствуют военные с стран НАТО?  В этой связи вопросы:
Ответить
17 час.
АА
Афонин Андрей
Конечно, без подготовки срочников нельзя никуда посылать. Но для чего призыв в армию, если не готовить к войне? Строить дворцы генералам?   Вопрос второй: Война не окончится Курской областью и украиной.  НАТо и США не успокоятсяЮ тем более, что украина продана американскому бизнесу, а Израилю требуется место для переселения людей, создав на украине и в Крыму своеобразный каганат. В настоящий момент русские герои также погибают на СВО, возвращаются домой раненными. Дай Бог, чтобы эта война закончилась скорым поражением украины. Но наших героев должно сменить новое молодое поколение. А  эти новые солдаты должны хотя бы увидеть своими глазами войну!  И если нет, то для чего у нас призывная армия?
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх