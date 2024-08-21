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Пронедра

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Нефть из России остается «в тренде» — санкции не остановят покупки

Нефть из России остается «в тренде» — санкции не остановят покупки Татьяна АрестоваГенадий Шмаль, глава Союза нефтегазопромышленности России, уверен, что страна сохранит статус востребованного продавца нефти на международном рынке, несмотря на западные санкции.

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