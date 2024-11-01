Бывшему замминистра Челябинской области отменили приговор

Седьмой кассационный суд в Челябинске принял решение отменить приговор, вынесенный экс-заместителю министра экономического развития региона Антону Бахаеву и руководителю рекламного агентства «Элефант» Михаилу Смирнову.
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