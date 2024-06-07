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Начался суд над россиянами из «Авангарда народная воля» за подготовку взрыва ТЭЦ

Начался суд над россиянами из «Авангарда народная воля» за подготовку взрыва ТЭЦ

4 уральцев из «Авангарда народная воля» судят за подготовку взрыва ТЭЦ в Тюмени В Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге начались слушания по уголовному делу четверых россиян, которые, по версии следствия, в составе террористической группировки «Авангард народная воля» (АНВ) готовили взрыв у ТЭЦ-2 в Тюмени и теракты в других регионах страны.

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