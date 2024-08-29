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Замглавы Россотрудничества Шевцов: новой угрозы остановки Русских домов нет

Замглавы Россотрудничества Шевцов: новой угрозы остановки Русских домов нет

В настоящее время отсутствует новая угроза остановки деятельности Русских домов. Об этом РИА Новости на полях Международного муниципального форума БРИКС заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

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