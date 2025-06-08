Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

На Украине призвали всех взрослых на Украине готовиться к мобилизации

Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан, подчеркнув, что исключений быть не должно.

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
Вот еще партия намечается на обмен.  Еще этих 6000 не забрали, на подходе уже другая партия. Хохлы, вы идиоты?
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17 час.
аг
александр град
Пора всех на «пушечное мясо» ради идей нацизма и нелигитимной власти. Демобилизация только для «200», которые в виде трупов фашистам не нужны по факту - слишком дорого обойдутся, а бюджет не железный (выплачивать по кредитам МВФ нечем). Дефолт близок. Даже Европе не нужны.
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13 час.
Юрий Золотарев
Та шО там &quot;мобилизацiя&quot;?? Действо д.б. простым, как мычание: всем &quot;мобилизанутым&quot; бандерошкурам следует явиться на границу, где стоят российские рефрижераторы, и лечь в мешках рядом с замороженными 6-ю тысячами усопших, которых УРкаина не хочет забирать! Ведь всё одно же ТАМ будут!!
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12 час.
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