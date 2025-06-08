На Украине призвали всех взрослых на Украине готовиться к мобилизации

ВР Вера Роднова Вот еще партия намечается на обмен. Еще этих 6000 не забрали, на подходе уже другая партия. Хохлы, вы идиоты?

аг александр град Пора всех на «пушечное мясо» ради идей нацизма и нелигитимной власти. Демобилизация только для «200», которые в виде трупов фашистам не нужны по факту - слишком дорого обойдутся, а бюджет не железный (выплачивать по кредитам МВФ нечем). Дефолт близок. Даже Европе не нужны.