Аккумулятор 9000 мА•ч, топовые камеры и первый в истории бренда световой задник. OnePlus 16 получит магнитный кулер размером с банковскую карту

Он весит всего 50 г Компактный Ice Card Mini Magnetic Cooler с термоэлектрическим чипом и воздушным охлаждением дебютирует 12 октября вместе со смартфоном OnePlus 16.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым