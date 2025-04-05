Овечкин установил рекорд по забитым шайбам в регулярных матчах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победной шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго» и установил рекорд по этому показателю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии