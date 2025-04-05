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Овечкин установил рекорд по забитым шайбам в регулярных матчах НХЛ

Овечкин установил рекорд по забитым шайбам в регулярных матчах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победной шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго» и установил рекорд по этому показателю.

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