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Бедные родственники: 13 мигрантов потеряли регистрацию в Челябинске

Бедные родственники: 13 мигрантов потеряли регистрацию в Челябинске

Полицейские обнаружили то, что приезжие пытались скрыть.Житель Челябинска 43 лет решил подзаработать на нелегальных мигрантах.

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