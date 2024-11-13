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Кобахидзе: выборы президента Грузии состоятся, предположительно, в начале января

Кобахидзе: выборы президента Грузии состоятся, предположительно, в начале января

Выборы грузинского президента состоятся, предположительно, в начале января 2025 года. Соответствующее заявление сделал руководитель правительства закавказской республики Ираклий Кобахидзе, информирует ТАСС.

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