Кобахидзе: выборы президента Грузии состоятся, предположительно, в начале января

Выборы грузинского президента состоятся, предположительно, в начале января 2025 года. Соответствующее заявление сделал руководитель правительства закавказской республики Ираклий Кобахидзе, информирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии