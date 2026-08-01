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Британский депутат вступил в «Азов»

Британский депутат вступил в «Азов»

Депутат британского парламента Джек Лопрести ушел из политики и вступил в националистическую бригаду «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
85 лет назад такие аглицкие жучки втихую пытались договориться с Гитлером. Но тогда им дали по рукам. Ныне их потомки поддерживают нацизм открыто и считают это подвигом!
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1 м.
ВАЛЕРИЙ
Земля тебе стекловатой, безмозглый наглоскунс по кличке &quot;лопрести&quot;.
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1 м.