Volodymyr Zelensky tried to laugh off the statement of the currently leading French presidential candidate Marine Le Pen (National Unification Party) about the termination of assistance to Ukraine if elected.
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