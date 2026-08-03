Спутник зафиксировал строительство нового подземного ракетного города в Иране В Сети опубликован спутниковый снимок, запечатлевший строительство нового подземного ракетного города в Иране.
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Спутник зафиксировал строительство нового подземного ракетного города в Иране В Сети опубликован спутниковый снимок, запечатлевший строительство нового подземного ракетного города в Иране.
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