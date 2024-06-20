Путин пытается снизить риск новой «цветной» революции

Во время государственного визита во Вьетнам 20 июня президент Владимир Путин продемонстрировал стремление России наверстать упущенные выгоды от сотрудничества и развивать стратегическое партнерство с историческим соседом РФ.
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