Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу о хулиганских действиях в отношении несовершеннолетних в Иркутской области

Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу о хулиганских действиях в отношении несовершеннолетних в Иркутской области

В медиапространстве широкое распространение получила информация о противоправных действиях жителя города Иркутска, который, угрожая ножом, преследовал несовершеннолетних девочек и высказывался в их адрес нецензурными словами.

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