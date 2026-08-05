Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу о хулиганских действиях в отношении несовершеннолетних в Иркутской области

В медиапространстве широкое распространение получила информация о противоправных действиях жителя города Иркутска, который, угрожая ножом, преследовал несовершеннолетних девочек и высказывался в их адрес нецензурными словами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии