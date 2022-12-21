В ООН прокомментировали новый пакет военной помощи США Украине

В ООН хотели бы видеть установление мира на Украине в соответствии с Уставом организации. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, комментируя выделение нового пакета военной помощи США Киеву.
В ООН хотели бы видеть установление мира на Украине в соответствии с Уставом организации. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, комментируя выделение нового пакета военной помощи США Киеву.
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