Русская весна

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В ООН прокомментировали новый пакет военной помощи США Украине

В ООН прокомментировали новый пакет военной помощи США Украине

В ООН хотели бы видеть установление мира на Украине в соответствии с Уставом организации. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, комментируя выделение нового пакета военной помощи США Киеву.

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