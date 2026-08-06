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Мода и Шоу-бизнес

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Юрист раскрыл, что грозит Вайкуле за слова о готовности воевать против РФ

Юрист раскрыл, что грозит Вайкуле за слова о готовности воевать против РФ

Латвийскую певицу Лайму Вайкуле могут внести в список террористов и экстремистов после слов о готовности воевать против России.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Вайкуле старая гундосая выдра.
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1 м.
Татьяна Королева
Да дайте этой старухе автомат и пусть идёт воюет!!😂😂Петь всё равно не умеет!
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1 м.
Виктор Луговой
Да тут всё ясно, - для констатации факта не нужен целый адвокат. Призывы детектедЪ, - всё, экстремистка. В Расею терь хрен сунешься, в Европах никому не нужна, - оградить ей ихнюю Юрмалу штакетным забором, пусь там скачет с микрофоном.
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1 м.