Юрист раскрыл, что грозит Вайкуле за слова о готовности воевать против РФ

Да дайте этой старухе автомат и пусть идёт воюет!!😂😂Петь всё равно не умеет!

Виктор Луговой

Да тут всё ясно, - для констатации факта не нужен целый адвокат. Призывы детектедЪ, - всё, экстремистка. В Расею терь хрен сунешься, в Европах никому не нужна, - оградить ей ихнюю Юрмалу штакетным забором, пусь там скачет с микрофоном.