В Тамбовском филиале Президентской академии состоялось "Посвящение в студенты-2023"

В Тамбовском филиале Президентской академии состоялось долгожданное «Посвящение в студенты – 2023». Обращаясь к первокурсникам, директор Тамбовского филиала Президентской академии, доктор исторических наук, профессор Алексей Ильин отметил, что студенчество – это особый, знаковый и яркий период жизни.
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