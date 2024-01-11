В Тамбовском филиале Президентской академии состоялось "Посвящение в студенты-2023"

В Тамбовском филиале Президентской академии состоялось долгожданное «Посвящение в студенты – 2023». Обращаясь к первокурсникам, директор Тамбовского филиала Президентской академии, доктор исторических наук, профессор Алексей Ильин отметил, что студенчество – это особый, знаковый и яркий период жизни.