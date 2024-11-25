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Guardian: сближение России и КНДР вызывает опасения у Китая

Guardian: сближение России и КНДР вызывает опасения у Китая

Сближение КНДР и России невыгодно Китаю, заявил замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл. «Китай не выступал с прямой критикой России, но мы считаем, что усиливающаяся координация действий между Пхеньяном и Москвой нервирует их», — цитирует его The Guardian.

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