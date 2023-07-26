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Казахстанские русофобы толкают свою страну в пропасть

Казахстанские русофобы толкают свою страну в пропасть

Председатель казахстанского общественного объединения «Совет генералов» генерал-майор в отставке Махмут Телегусов недавно предложил отказаться от вооружений российского производства и перейти на образцы НАТО.

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Комментарии
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Сергей Ковалев
видимо есть некие пути, которыми мы все должны пройти, дабы что-то в этой жизни понять. что в малом, то и в большом, - вот и целые отдельно взятые общества никак не желают учиться на чужих ошибках и настырно лезут по чужим следам, не боясь вляпаться... что-то подсказывает, что РФ достаточно укрепилась в здоровом прагматизЬме для того, чтобы не мешать. предупредить предупредили, а дальше сами так, как хотите. но отвечать потом вам... ну а как ещё можно? всех за ручку водить - рук не хватит...
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