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В КНДР назвали отправку B-52 в Южную Корею частью плана США развязать войну

В КНДР назвали отправку B-52 в Южную Корею частью плана США развязать войну

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) рассматривает переброску бомбардировщика B-52 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки в Южную Корею как часть плана Вашингтона по развязывании войны в регионе.

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