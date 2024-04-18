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В зоне СВО начали использовать гексакоптер МиС-35

В зоне СВО начали использовать гексакоптер МиС-35

В зоне СВО российскими военными начал использоваться новый гексакоптер МиС-35. Это беспилотник, который может как проводить разведку на местности, так и использовать боеприпасы для атаки противника, при этом имея функции и дрона-камикадзе.

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