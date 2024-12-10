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WSJ: демократы критикуют Байдена за беспрепятственную передачу власти Трампу

WSJ: демократы критикуют Байдена за беспрепятственную передачу власти Трампу

Представители Демократической партии злы на президента США Джо Байдена за то, что он отстранился от руководства страной после выборов, не дождавшись инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа.

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