РИА Новости: брошенные командованием десантники ВСУ сдались в плен в Горнале

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были брошены командованием, сдались в плен бойцам 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российских войск в селе Горналь в Курской области.
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