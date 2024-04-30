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Забавные новости

Забавные новости

Новость первая. Мистическая Калифорния. Калифорния - это просто удивительный штат. Солнце, океан, огромные деньги и самое торжественное торжество демократии! Даже на фоне остальных штатов США Калифорния выделяется своей демократичностью и ревностным следованием прогрессивной повесточке.

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Комментарии
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Natalija Osminina
1. Калифорния.  Бюджетные деньги.  Никакой мистической причины - деньги провалились в Калифорнийский разлом Сан Андреаса)). Скоро в него провалится и сама Калифорния, он уже начал движение. 2.  Латвия. Она скатывается в 90-ые, идет в свое прошлое. Это нормально. 3. Литва. &quot;Там ведь ещё и немцы что-то успели построить, и поляки, да и литвины тоже! Литва - это ведь вам не Латвия какая-нибудь!&quot; - -- Это точно. Потому что Латвия станет поселком России. А Литва с Польшей - протекторатами ГДР, после того как Германия в ближайшее время распадется на 3 части. ГДР станет Российской зоной влияния, а Литва с Польшей вернут ГДР куски Восточной Пруссии. Вильнюс, Виленский край Литвы и Росток в Польше заберет себе Белоруссия (литвины). Вот тебе и пасьянс сошелся - тут и немцы, и поляки, и литвины. Еще и заплаченные Петром деньги за Латвию и Эстонию.
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