Забавные новости

Natalija Osminina

1. Калифорния. Бюджетные деньги. Никакой мистической причины - деньги провалились в Калифорнийский разлом Сан Андреаса)). Скоро в него провалится и сама Калифорния, он уже начал движение. 2. Латвия. Она скатывается в 90-ые, идет в свое прошлое. Это нормально. 3. Литва. "Там ведь ещё и немцы что-то успели построить, и поляки, да и литвины тоже! Литва - это ведь вам не Латвия какая-нибудь!" - -- Это точно. Потому что Латвия станет поселком России. А Литва с Польшей - протекторатами ГДР, после того как Германия в ближайшее время распадется на 3 части. ГДР станет Российской зоной влияния, а Литва с Польшей вернут ГДР куски Восточной Пруссии. Вильнюс, Виленский край Литвы и Росток в Польше заберет себе Белоруссия (литвины). Вот тебе и пасьянс сошелся - тут и немцы, и поляки, и литвины. Еще и заплаченные Петром деньги за Латвию и Эстонию.