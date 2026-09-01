Александар Вучич обозначил ключевое условие для вступления Сербии в Евросоюз

По словам президента Сербии Александра Вучича, выступившего на мероприятии, посвящённом 65-й годовщине первой конференции Движения неприсоединения, страна намерена сохранять военный нейтралитет и выстраивать внешнеполитический курс на основе независимости в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз.