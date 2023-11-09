Forbes: украинские военные получили "чернобыльский" Ми-24Р

Воздушные силы (ВС) Украины начали использовать восстановленный вертолет радиационной, химической и биологической разведки Ми-24Р, который использовали во время ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
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