Гибель альпинистов в Кабардино-Балкарии стала самым массовым ЧП в горах России с 2002 года

По состоянию на 18:00 поисково-спасательные работы в ущелье Безенги приостановлены, причина этого – ухудшение погодных условий, сообщают в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии 8 сентября 2026 года, во вторник.
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