Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Max
    Губерниев, с твоими мозгами даже Бузову не победить, если только до слёз довести.. ПОЗОРНИК!   Только предатели, ублю...Губерниев не пони...
  • holms sherlok
    Как только залетел с третьей страны - считать актом агрессии, сразу по месту вылета искандеры направитьВоенный эксперт Н...
  • Дмитрий Гурин
    Учебник по толерантности и уважению к людям всегда со мной. Не частые уроки проходили на отлично хотя по кряхтениям в...В Подмосковье миг...

Медведчук: у Зеленского есть планы по мобилизации мужчин старше 60 лет

Медведчук: у Зеленского есть планы по мобилизации мужчин старше 60 лет

У Владимира Зеленского есть планы по мобилизации мужчин старше 60 лет. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, слова которого передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх