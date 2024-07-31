Медведчук: у Зеленского есть планы по мобилизации мужчин старше 60 лет

У Владимира Зеленского есть планы по мобилизации мужчин старше 60 лет. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, слова которого передает ТАСС.
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