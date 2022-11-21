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Кайри Ирвинг вернулся после 8-матчевой дисквалификации. Набрал 14 очков в победном матче с «Мемфисом»

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг получил официальное разрешение вернуться в команду после отстранения за публикацию ссылки на фильм антисемитского содержания в своих соцсетях.

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