«Это Путин все подстроил!»: Германия, Британия, Италия остались с полупустыми газовыми хранилищами

Item Club: Энергетический кризис обойдется Соединенному Королевству в 163 тысячи потерянных рабочих мест в промышленности Константин Ольшанский Фото: picture alliance/SvenSimon/TASS Евросоюз вступает в отопительный сезон 2026−2027 годов в состоянии тяжелейшего энергетического истощения за последнее десятилетие.
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Да мало вам придурки...
у ЕС всех съехала крыша И ДАЖЕ НЕ ПОПРАВИШЬ. ТЕПЕРЬ.НУ,ЧТО ВЫБРАЛИ ,ТО И ПОЛУЧИЛИ,
Что на этом Западе все такие дебильные?!!
163 тысячи? У нас столько ежедневно въезжают неграмотных таджиков с замоташками и кучей приплода.