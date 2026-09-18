«Кто заплатит?» Чего нет у продавцов Wildberries, но есть у израильтян

Военные риски стали новой реальностью для глобального бизнеса. Международный адвокат Алексей Коваленко рассказывает RTVI, какие ответы на эти угрозы нашли страны с разными моделями защиты собственности от военных и катастрофических угроз.
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