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CDPS: теория о пяти языках любви не имеет научных доказательств

CDPS: теория о пяти языках любви не имеет научных доказательств

Психологи из университета Торонто (Кадада) выяснили, что популярная теория о пяти языках любви (согласно которой любовь выражается путем произнесения слов-поощрений, дарения подарков, оказания помощи, проведения времени вместе и физическими прикосновениями) не имеет научного обоснования.

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