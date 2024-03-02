Русских будут убивать - это официальная доктрина Запада

Игорь Василевский

Называть беклую и бесполую тетку в цветных пиджачках своим другом - это путинский троллинг 1001 уровня! А то он, такой, наивный, прослуживший в КГБ, не знал, кто ему противостоит... А вот лошком прикидываться просто был обязан... Не была готова Россия - сил не хватало, отжаться от пола и спросить - а вы, собственно, хто такие... А когда спросила, с металлом в голосе, запад по коленкам жиденьким и не ароматным... А Путин все равно ласково так спрашивает - ну, и доколе???