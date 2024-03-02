Автор статьи: Август Котляр Россияне надеются, что видя успехи российских вооружённых сил на украинском направлении, сама Украина и стоящий за ней Запад ослабнут и пойдут на попятную.
Русских будут убивать - это официальная доктрина Запада
Комментарии
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Игорь Василевский
Называть беклую и бесполую тетку в цветных пиджачках своим другом - это путинский троллинг 1001 уровня! А то он, такой, наивный, прослуживший в КГБ, не знал, кто ему противостоит... А вот лошком прикидываться просто был обязан... Не была готова Россия - сил не хватало, отжаться от пола и спросить - а вы, собственно, хто такие... А когда спросила, с металлом в голосе, запад по коленкам жиденьким и не ароматным... А Путин все равно ласково так спрашивает - ну, и доколе???
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18 час.
АК
Анатолий Кузнецов
Геббельс в аду нервно курит в дальнем тёмном углу. Даже он до ТАКОЙ мерзопакости не дотянулся!
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14 час.
ИП
Игорь Петров
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