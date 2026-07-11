Россия и Украина нанесли удары по зерновой инфраструктуре друг друга. Цены на пшеницу взлетели на 4%

Информационное агентство Bloomberg пишет, что Россия и Украина нанесли удары по ключевым пунктам экспорта зерна друг друга в течение суток — на фоне нарушенного судоходства через Азовское море это привело к скачку мировых цен на пшеницу.
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