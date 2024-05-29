Управляющую компанию оштрафовали за травмирование девочки на детской площадке

В Калининграде управляющую компанию "Лучший дом Центрального района" оштрафовали на 30 000 рублей за ненадлежащее содержание придомовой территории, где 28 августа 2023 года во время катания на роликовых коньках пострадала 8-летняя девочка.
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