Суммы на триллионы сум: на что идет узбекский военный бюджет? СМИ Средней Азии опубликовали новость о достижении военным бюджетом Узбекистана суммы в 2,8 млрд долларов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Суммы на триллионы сум: на что идет узбекский военный бюджет? СМИ Средней Азии опубликовали новость о достижении военным бюджетом Узбекистана суммы в 2,8 млрд долларов.
Свежие комментарии